Уголовное преследование кандидата в премьеры прервано с момента избрания депутатом

Депутатский мандат защитил предполагаемого премьера Чехии Андрей Бабиш, возглавляющего Движение ANO, от уголовного преследования в связи с обвинением в дотационных махинациях. Экс-министр финансов был лишен защиты старым депутатским составом Нижней палаты, который ныне закончил свой избирательный срок. Неприкосновенность главы политического субъекта, победившего в парламентских выборах, была восстановлена с момента его повторного избрания в Палату депутатов. Информацию подтвердил агентству ČTK специалист по конституционному праву профессор Алеш Герлох.

Повторное лишение депутатской неприкосновенности председателя ANO Андрея Бабиша, если следователи вновь выдвинут такое требование, придется обсуждать новому составу депутатского корпуса. Если ответ будет отрицательным, преследование прервется, но только до момента потери Андреем Бабишом депутатского мандата.