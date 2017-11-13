Ученые Обсерватории Чешске-Будейовице открыли более 1000 планет

Более тысячи планет и астероидов oткрыли ученые Обсерватории в г. Чешске-Будейовице, которая во вторник отметит 80 лет со дня своего основания.

По числу открытий будейовицкая обсерватория относится к одним из наиболее продуктивных центров в своей категории в Европе. Об этом информационному агентству ЧТК сообщила директор обсерватории Яна Тиха. Самой старой из ныне работающих в Чешской Республике является обсерватория в Ондржейове в Центрально-чешском крае. Первое открытие было совершено в Обсерватории Чешске-Будейовице в 1977 году.