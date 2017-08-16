Заявление на участие в осенних парламентских выборах представила 31 партия и политическое объединение, что является рекордным количеством в истории самостоятельной Чешской Республики и на 7 партий больше, чем на прошлых выборах 2013 г. При этом, как и ранее, в некоторых краях партии не выдвинули своих кандидатов.

Партийные списки представили почти все действующие парламентские партии: социал-демократическая, ANO 2011, компартия Чехии и Моравии, гражданско-демократическая, TOP 09, христианско-демократическая, «Старосты и независимые» и Партия свободы и демократии во главе с Томио Окамурой. Во всех краях кандидатов выдвигает также Чешская пиратская партия, «зеленые» и Партия свободных граждан. При этом партия «Рассвет-Национальная коалиция» не примет участие в выборах.