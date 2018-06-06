Участие чешских военных в зарубежных миссиях 2017 г. потребовало 555 млн евро

Лорета Вашкова
06-06-2018
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Участие чешского военного контингента в зарубежных миссиях 2017 года обошлось государственной казне примерно в 1,41 млрд крон (555 млн евро). Тем не менее, расходы государства оказались примерно на 100 млн крон (около 4 млн евро) меньше, чем в предыдущем году. Данные предоставлены в материале, с которым правительство ознакомит парламентариев ЧР.

Самым затратным для Чехии является продолжительное пребывание солдат в Афганистане. Согласно первоначальному плану, расходы на зарубежные миссии должны были составить порядка 1,54 млрд крон, однако в действительности объем необходимых средств оказался ниже.

В нынешнем году в связи с увеличением числа военнослужащих в некоторых миссиях потребуются дополнительные финансовые вливания. Предполагается, что в 2018 году на эти цели будет потрачено 2,11 млрд крон, в 2019 г. – 2,4 млрд крон, в 2020 г. – 2,34 млрд крон.

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