Все больше чешских студентов учебных заведений среднего уровня образования проваливаются на экзаменах на аттестат зрелости по родному языку. Тенденция, причем во всех типах гимназий, техникумов и училищ, наблюдается уже несколько лет подряд. В завершившемся 201/2017 учебном году не смогли должным образом ответить на вопросы дидактического теста по чешскому языку на 157 школьников больше, чем годом раньше. По сравнению с 2014 годом количество провалившихся студентов выросло на 3481 человек. Данные опубликованы Центром выявления результатов образовательного процесса (Cermat), отвечающим за проведение экзаменов на аттестат зрелости.