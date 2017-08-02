Учащиеся не справляются с родным языком

Антон Каймаков
02-08-2017
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Все больше чешских студентов учебных заведений среднего уровня образования проваливаются на экзаменах на аттестат зрелости по родному языку. Тенденция, причем во всех типах гимназий, техникумов и училищ, наблюдается уже несколько лет подряд. В завершившемся 201/2017 учебном году не смогли должным образом ответить на вопросы дидактического теста по чешскому языку на 157 школьников больше, чем годом раньше. По сравнению с 2014 годом количество провалившихся студентов выросло на 3481 человек. Данные опубликованы Центром выявления результатов образовательного процесса (Cermat), отвечающим за проведение экзаменов на аттестат зрелости.

 
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