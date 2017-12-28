Уборка центра Праги после Нового года обойдется в миллион крон

Тимур Кашапов
28-12-2017
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Столичная коммунальная компания Pražské služby привлечет к послепраздничной уборке центральной части города свыше ста рабочих и 30 машин. Уборка начнется ночью 1 января в три часа. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В центре города во время празднования Нового года будет ограничено движение общественного транспорта. Pražské služby предполагает, что автомобили смогут вернуться в центр около восьми утра. Уборка обойдется городским властям не менее чем в миллион крон. Объем отходов составит около 35 тонн. Факелы, пиротехника и другой мусор с улиц будет направлен для сжигания в мусоросжигательный завод в районе Малешице.

 
 
 
 
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