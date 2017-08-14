Делом американца Кевина Далгрена, убившего в Брно четырех человек, займется Высший суд. Адвокат осужденного, обращая внимание на плохое психическое состояние Далгрена, требует рассмотреть возможность перевода его в специальное учреждение или же смягчения наказания. Согласно последнему вынесенному вердикту, Далгрен проведет за решеткой остаток своей жизни. Гражданин США Кевин Далгрен был приговорен к пожизненному заключению за убийство в 2013 году в Брно своей двоюродной сестры, ее мужа и двух их сыновей. Далгрен, успевший после совершения преступления покинуть ЧР, стал первым гражданином США, выданным чешскому правосудию. Житель Калифорнии, разумом которого, по его словам, «повелевал божественный диктатор», считает себя жертвой ситуации. Согласно психиатрической экспертизе, Далгрен на момент совершения преступления осознавал свои действия.