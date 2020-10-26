Uber возобновит работу в Брно

Тимур Кашапов
26-10-2017
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Верховный суд в Оломоуце отменил временный судебный запрет на работу сервиса Uber в Брно. Об этом информагентству ČTK заявил заместитель главы администрации города Брно Матей Голлан. Он выразил надежду, что водители такси, которые недовольны существованием Uber и считают его работу незаконной, не заблокируют в реакции на вердикт суда улицы Брно или Оломоуца.

Запрет на работу компании Uber в Брно был наложен в апреле 2017 года. Суд тогда признал законными претензии к сервису, в которых отмечалось, что его водители не прошли необходимые проверки, а автомобили не оснащены таксометрами.

 
 
 
 
 
 
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