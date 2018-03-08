Uber продолжит работу в Чехии на новых условиях

Компания Uber договорилась с Правительством ЧР о регистрации в Чешской Республике и получении свидетельства о предпринимательской деятельности. Кроме того, водители компании должны будут получить соответствующие лицензии на работу, как и рядовые таксисты. Uber также добровольно зарегистрируется в системе Электронного учета выручки. По словам исполняющего обязанности премьера Андрея Бабиша, правительство и Uber подпишут соответствующий меморандум до конца марта.

Ранее Бабиш обратился к Uber с требованием соблюдать законы или подумать о прекращении работы в Чехии. В компании заявили, что намерены совместно с чешскими властями работать над решением проблем, связанных с ее присутствием на рынке таксомоторных услуг ЧР.