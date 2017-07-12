Чешские железные дороги открыли на пражском Главном вокзале новый зал ожидания, который носит имя сэра Николаса Уинтона, спасшего сотни чехословацких еврейских детей накануне Второй мировой войны. Новый салон предназначен для пассажиров высшего класса и матерей с детьми – в нем можно будет отдохнуть с большим комфортом во время путешествия. Зал был открыт уже в июне, но во вторник прошла торжественная церемония, на которой присутствовали «дети Уинтона». Кроме зала ожидания, на Главном вокзале можно также увидеть два памятника, посвященных сэру Николасу Уинтону.