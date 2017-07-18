У посольства КНР в Праге вспоминали диссидента Лю Сяобо

Ольга Васинкевич
18-07-2017
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Около 40 человек пришло вечером в понедельник к Посольству КНР в Праге, чтобы почтить память скончавшегося на минувшей неделе китайского диссидента, философа и защитника прав человека Лю Сяобо. Пришедшие на месте читали тексты этого лауреата Нобелевской премии, восхищавшегося Вацлавом Гавелом и чешскими диссидентами. «Сегодня утром мы получили сообщение от одного из друзей его вдовы, что это большая радость, что такая акция проходит в стране Вацлава Гавела, которая была ему дорога», - сообщила в своем выступлении одна из организаторов мероприятия. С 2009 года Лю Сяобо отбывал 11-летний срок за «подрыв государственной власти». В «Хартии 08» он призывал к уважению прав человека и введению многопартийной системы. Нобелевскую премию он получил в 2010 году.

 
 
 
 
 
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