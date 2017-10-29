У памятника жертвам коммунизма в Праге прошло чтение имен репрессированных

Катерина Айзпурвит
29-10-2017
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Накануне российского Дня памяти жертв политических репрессий возле памятника жертвам коммунизма в Праге прошла акция памяти, организаторами которой выступили Gulag.cz, общество «Мемориал» и фестиваль Kulturus.

У мемориала на склоне Петршинского холма, на Уезде, прозвучали имена чехов и словаков, ставших жертвами советского террора и погибших в ГУЛАГах на территории СССР.

В акции приняли участие сотрудник пражского Института изучения тоталитарных режимов Штепан Черноушек, организатор фестиваля Kulturus Антон Литвин, российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне.

 
 
 
 
 
 
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