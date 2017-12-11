Тысячи лыжников открыли в выходные новый зимний сезон

Ряд лыжных центров в Чехии и Моравии открыли 9-10 декабря зимний сезон. Погода была благоприятной для катания не только на горных, но и на беговых лыжах. Некоторые лыжные центры начинают работу и в будние дни, однако их число еще будет ограничено.

В горах Крконоше открытие сезона прошло в большинстве крупных центров, включая Шпиндлерув Млин, где 10 декабря на склоны вышло около 3500 лыжников. Также работают такие центры как Пец-под-Снежкой, Черна Гора и Горни Мала Упа.

В Крушных горах впервые в этом сезоне открылись лыжные комплексы на горе Клиновец и в Божьем Даре. В Орлицких горах заработали лыжные подъемники в центре «Ржички». Некоторые лыжники предпочли отправиться в центр Hochficht на границе Чехии и Австрии.