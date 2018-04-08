Тысячи людей в Праге протестовали против абортов

Лорета Вашкова
08-04-2018
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Несколько тысяч человек, приехавших в Прагу из разных уголков Чехии, приняли в субботу участие в столичном «Марше за жизнь и семью» против абортов. Участники мероприятия требовали поддержки института супружества и многодетных семей. Поход критиковали несколько людей, которых полиция отделила от участников процессии.

Марш завершился благословением архиепископа Оломоуца Яна Граубнера и совместным исполнением Святовацлавского хорала и чешского гимна. Поприветствовать участников инициативы пришли также пражский архиепископ Доминик Дука, глава христианской партии Павел Белобрадек и бывший политик Александр Вондра.

 
 
 
 
 
 
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