Туристов в чешские регионы привлекают крупные культурные мероприятия

Четыре крупнейших региональных события Чехии – фестивали Colours of Ostrava и Bohemia Jazz Fest, «Большие пардубицкие скачки» и Гран-при Чехии среди грузовиков Czech Truck Prix принесли региональным бюджетам дополнительный доход в объеме 282 млн крон. Почти 109 млн были потрачены чехами, а 173 млн – иностранными посетителями данных мероприятий. Такие данный приводит агентство CzechTourism.

«Подобные события помогают регионам, которые не столь популярны среди туристов. Например, проведение музыкального фестиваля Colours of Ostrava стало основной причиной пребывания в регионе 83% иностранных и чешских гостей. Подобная ситуация наблюдалась и в Пардубице. На пражском Bohemia Jazz Fest в течение двух дней побывали 47 тыс. человек и потратили около 110 млн крон, из которых около 108 млн потратили иностранные туристы», - говорится в отчете CzechTourism.