Турция потребовала от Чехии экстрадиции Салиха Муслима

Пресс-секретарь турецкого правительства сообщил, что Турция обратилась к Чехии с официальной просьбой об экстрадиции курдского политика Салиха Муслима, задержанного в Праге в выходные на основе ордера Интерпола. Слова турецкого представителя цитировало агентство Reuters. 14 дней назад Салих Муслим, бывший сопредседатель курдской Партии «Демократический союз» был включен в приоритетный список разыскиваемых террористов.

В 2016 году в Праге было открыто европейское представительство милиции Отрядов народной самообороны, вооруженного крыла Партии «Демократический союз». Чешский МИД тогда заявил, что Чешская Республика не признает ни Сирийский Курдистан, ни его политические представительства. В тот же год представительство Отрядов народной самообороны свою деятельность в Праге прекратило.