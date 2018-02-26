Турция потребовала от Чехии экстрадиции Салиха Муслима

Антон Каймаков
26-02-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Пресс-секретарь турецкого правительства сообщил, что Турция обратилась к Чехии с официальной просьбой об экстрадиции курдского политика Салиха Муслима, задержанного в Праге в выходные на основе ордера Интерпола. Слова турецкого представителя цитировало агентство Reuters. 14 дней назад Салих Муслим, бывший сопредседатель курдской Партии «Демократический союз» был включен в приоритетный список разыскиваемых террористов.

В 2016 году в Праге было открыто европейское представительство милиции Отрядов народной самообороны, вооруженного крыла Партии «Демократический союз». Чешский МИД тогда заявил, что Чешская Республика не признает ни Сирийский Курдистан, ни его политические представительства. В тот же год представительство Отрядов народной самообороны свою деятельность в Праге прекратило.

Статьи на ту же тему
Фото: ЧТК

Освобождение курдского политика. Чехия отвергает обвинения в поддержке терроризма

Турция протестует против освобождения из-под стражи бывшего лидера сирийской курдской Партии «Демократический союз» Салиха Муслима. Политик…
Салих Муслим, фото: ЧТК

В Чехии задержан курд Салих Муслим

На территории Чешской Республики был задержан один из вождей сирийских курдов. Анкара утверждает, что уже запросила его экстрадицию в…
Маркета Вшелихова и Мирослав Фаркас, Фото: Sirnak Police, Mete Sohtaoğlu

Чехи в турецком застенке

Шесть лет и три месяца могут провести в турецкой тюрьме двое молодых чешских граждан. Вчера суд вынес Маркете Вшелиховой и Мирославу Фракасу…
Далее об этом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 