Турция направила Чехии ноту протеста в связи с освобождением курдского политика

Лорета Вашкова
27-02-2018
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Турция 27 февраля направила Чехии ноту протеста, в которой подвергла критике освобождение из-под стражи курдского политика Салиха Муслима, задержанного в субботу в Праге на основе ордера Интерпола, выписанного на его арест в связи с требованием Анкары. Об этом турецким СМИ сообщил глава турецкого Mинистерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу, пишет со ссылкой на турецкие издание Чешское информационное агентство ЧТК.

Вердикт Пражского городского суда, на основании которого Салих Муслим не был отправлен в СИЗО, М. Чавушоглу назвал «скандальным попранием права». «Для нас Муслим является террористом, вождем террористической сети, и ничто не изменит этой правды», цитировала слова главы внешнеполитического ведомства Турции на своем портале газета Turk Time.

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