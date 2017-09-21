Три женщины были удостоены премии Грантового агентства ЧР

Тимур Кашапов
21-09-2017
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Грантовое агентство ЧР отметило премиями пять лучших проектов чешских ученых за 2017 год. «Уровень проектов постоянно повышается, что мы очень ценим, хотя это и осложняет задачу по выбору лучших из лучших. Именно по этой причине в этом году мы вручили сразу 5 проектов», - заявила председатель ГА ЧР Алице Валкарова.

Как передает информагентство ČTK, среди номинантов фигурируют три женщины: Ивана Орлитова из Института астрономии АН ЧР, которая получила премию за проект в области изучения ранних стадий развития Вселенной, археолог Габриэла Блажкова – за изучение жизни и технологий производства в эпоху Возрождения, а также вирусолог Михаэла Румлова из Химико-технологического института, удостоившаяся премии за проект в сфере исследований вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), в частности, описание того, как ретровирусная частица образуется в клетке зараженного организма.

 
 
 
 
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