Три L-159 для ВВС Чехии

До конца года Армия Чешской Республики получит три модифицированных двухместных штурмовика L-159 T2, которые используются для подготовки пилотов. Новые самолеты будут оснащены современными радарами и системой ночного видения. Инвестиции в новую технику в данном случае составили 400 миллионов крон (15,8 миллионов евро).

Всего чешские ВВС используют 24 штурмовиков типа L-159. 8 из них, согласно плану, должны быть двухместными.

Производителем самолетов L-159 является фирма Aero Vodochody, выпускающая и обслуживающая военные и гражданские самолеты. Чешская фирма Aero Vodochody также принимает участие в разработке и производстве крыльев для самолетов типа CSeries Bombardier, а также комплектующих для KC-390 Embraer и кабины вертолетов UH-60M Black Hawk.