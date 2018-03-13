Три L-159 для ВВС Чехии

Антон Каймаков
13-03-2018
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До конца года Армия Чешской Республики получит три модифицированных двухместных штурмовика L-159 T2, которые используются для подготовки пилотов. Новые самолеты будут оснащены современными радарами и системой ночного видения. Инвестиции в новую технику в данном случае составили 400 миллионов крон (15,8 миллионов евро).

Всего чешские ВВС используют 24 штурмовиков типа L-159. 8 из них, согласно плану, должны быть двухместными.

Производителем самолетов L-159 является фирма Aero Vodochody, выпускающая и обслуживающая военные и гражданские самолеты. Чешская фирма Aero Vodochody также принимает участие в разработке и производстве крыльев для самолетов типа CSeries Bombardier, а также комплектующих для KC-390 Embraer и кабины вертолетов UH-60M Black Hawk.

 
 
 
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