Треть чехов работает по сменному графику

В несколько смен в Чешской Республике в прошлом году работало 29% работников, что в целом составляет 1,2 миллиона человек. В Праге этот показатель составляет 20% всех трудящихся. В списке стран, где часть сотрудников работает по сменному графику чаще всего, ЧР занимает 5-е место.

Наиболее распространена практика сменного режима работы в Хорватии (38,7% ), затем – по убывающей – в Словении, Польше и Словакии. Реже всего к сменному режиму работы прибегают на предприятиях Франции, что охватывает лишь 6,8 процентов работников, причем средний уровень по ЕС составляет 18,8%. Данные обнародованы 3 ноября Чешским статистическим управлением.