Треть амнистированных в 2013 году преступников вновь за решеткой

6500 уголовников, отбывавших наказание в заключении, вышли на свободу в рамках амнистии, объявленной пять лет назад завершавшим свой второй избирательный срок президентом Вацлавом Клаусом. Всего амнистия затронула 111 тысяч человек, так как вдобавок были прекращен ряд дел экономического характера, расследования по которым продолжалось более 8 лет. Данное обстоятельство вызвало серьезную критику со стороны политиков.

Из-за массового освобождения заключенных несколько чешских тюрем пришлось закрыть. На сегодняшний день, однако, за решеткой вновь оказалась треть амнистированных президентом Вацлавом Клаусом преступников. Многим заключенным действительное наказание было заменено условным, режим которого они нарушили. Чешские тюрьмы вновь заполнены на 106%.