Требования средних школ в ЧР разнятся в зависимости от региона

Карловарский край сообщил о своем намерении подать заявление в Министерство образования с требованием объединить критерии приема студентов в средние школы второй ступени, куда чешские учащиеся поступают после девятого класса.
Как заявила глава Карловарского края Яна Вилдуметцова из-за разницы в условиях поступления школ и гимназий в отдельных регионах, студенты часто едут поступать туда, где требование ниже. Что в результате приводит к снижению качества образования.
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