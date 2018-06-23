Требования средних школ в ЧР разнятся в зависимости от региона

Ирина Ручкина
23-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Карловарский край сообщил о своем намерении подать заявление в Министерство образования с требованием объединить критерии приема студентов в средние школы второй ступени, куда чешские учащиеся поступают после девятого класса.

Как заявила глава Карловарского края Яна Вилдуметцова из-за разницы в условиях поступления школ и гимназий в отдельных регионах, студенты часто едут поступать туда, где требование ниже. Что в результате приводит к снижению качества образования.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 