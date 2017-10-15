Транспортное предприятие Праги начало тестировать электробусов

Ольга Васинкевич
15-10-2017
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С воскресенья Транспортное предприятие Праги начало тестировать движение электробусов по маршруту между Палмовкой и Летнянами. Тестирование было начато символически в 45-ю годовщину окончания движения троллейбусов в чешской столице. Испытания будут проходить в течение нескольких недель.

Все желающие могли испробовать новый вид транспорта на километровой трассе. Дозарядка электробуса осуществляется на конечной остановке на Палмовке. В прошлом Транспортное предприятие Праги уже тестировало электробусы, однако, речь никогда не шла о дозарядку машин от трамвайных контактных проводов.

 
 
 
 
 
 
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