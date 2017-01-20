Новости Торговцы пиротехникой в ЧР рискуют жизнью – своей и чужой

20-01-2017 14:39 | Антон Каймаков

Треть чешских торговцев хлопушками, петардами и другим пиротехническим товаром, популярным в период новогодних праздников, нарушают действующие предписания. Такие данные опубликовала Чешская торговая инспекция. Наиболее серьезной ошибкой является продажа товара, не соответствующего стандартам безопасности, а также хранение в торговой точке большого количества пиротехнических игрушек. Последнее, в случае детонации, может поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также чревато нанесением значительного материального ущерба. В некоторых случаях в торговых точках хранилось одновременно до 500 килограммов взрывоопасного товара, что в шесть раз больше, чем допускают действующие нормативы.

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Подписанты «Хартии-77» требуют от чешского правительства защищать права человека в КНР 20-01-2017 15:13 | Катерина Айзпурвит Более 160 бывших диссидентов, участвовавших в движении «Хартия-77», обратилось к с открытым письмом к премьер-министру ЧР Богуславу Соботке с требованием выступить в поддержку защиты прав человека в Китае. Активисты указывают, что правительству Чехии следует добиваться освобождения находящегося за решеткой диссидента, поэта, лауреата Нобелевской премии за мир Лю Сяобо. Подписи под документом поставили философ Даниэл Кроупа, Пражский епискп Вацлав Малы, бывший министр образования Ян Сокол, бывший глава МИД Александр Вондра.

Торговцы пиротехникой в ЧР рискуют жизнью – своей и чужой 20-01-2017 14:39 | Антон Каймаков Треть чешских торговцев хлопушками, петардами и другим пиротехническим товаром, популярным в период новогодних праздников, нарушают действующие предписания. Такие данные опубликовала Чешская торговая инспекция. Наиболее серьезной ошибкой является продажа товара, не соответствующего стандартам безопасности, а также хранение в торговой точке большого количества пиротехнических игрушек. Последнее, в случае детонации, может поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также чревато нанесением значительного материального ущерба. В некоторых случаях в торговых точках хранилось одновременно до 500 килограммов взрывоопасного товара, что в шесть раз больше, чем допускают действующие нормативы.

Чешские наблюдатели: Политику Дональда Трампа сложно предсказать 20-01-2017 14:26 | Катерина Айзпурвит В ходе опроса, проведенного агентством ČTK в преддверии инаугурации нового президента США, большинство чешских наблюдателей заявили, что в данный момент трудно предсказать, какую политическую линию займет Дональд Трамп. При этом некоторые из опрошенных ожидают, что новый американский лидер займет в отношении внешней политики более прагматичную позицию, чем Барак Обама. Бывший дипломат советник президента Гавела Михаэл Жантовский считает, что «многое будет зависеть от направлений во внешней и внутренней политике в течение первого года пребывания на посту, а также от способности договориться с другими структурами власти, прежде всего с Конгрессом.

Авторские отчисления увеличатся в Чехии лишь незначительно 20-01-2017 14:07 | Катерина Айзпурвит Депутаты парламента ЧР приняли новый закон об авторском праве, в котором рост авторских отчислений будут индексироваться лишь в зависимости от инфляции. Министр культуры Даниэл Герман выразил удовлетворение принятым решением. При этом в 2016 г. авторские союзы пытались увеличить отчисления за использование произведений на 50%, однако добиться положительного результата им не удалось.

Таиланд выдаст Чехии гражданина, задержанного за распространение ВИЧ 20-01-2017 12:22 | Антон Каймаков Чешский гражданин Зденек Пфайфер, задержанный в Таиланде на этой неделе в связи с подозрением в умышленном распространении ВИЧ, будет депортирован в Чешскую Республику. Сообщение таиландской полиции подтвердил МИД Чехии. На родине Пфайфера ожидает суд. Таиландские власти задержали чешского гражданина на основании международного ордера на арест. В Чехии 49-летний Зденек Пфайфер обвинен в нанесении тяжелого вреда здоровью. Инфекция была выявлена у него в 2013 году, однако, несмотря на это, чешский гражданин продолжал вступать в интимные отношения, не информируя своих партнеров о возможности заражения. За истекшее с момента выявления инфекции время могло быть заражено 23 мужчины, самому младшему из которых исполнилось на тот момент 13 лет. За совершенные деяния Зденеку Пфайферу грозит до 12 лет тюремного заключения.

МВД требует немедленного увольнения иностранцев, нарушивших закон 20-01-2017 10:30 | Антон Каймаков Волну критики со стороны предпринимателей вызвал план главы МВД Милана Хованец, который намерен требовать немедленного увольнения с работы иностранцев, допускающих нарушение чешских законов. Еще одним последствием такого рода происшествия должен быть и запрет на трудоустройство в Чехии. В СМИ Милан Хованец сообщил о нарастании количества мелких правонарушений среди иностранцев, работающих в чешских промышленных зонах, в первую очередь среди поляков и украинцев. Эксперт Экономической палаты Чехии Маркета Шормова обращает внимание, что требование министра противоречит Трудовому кодексу. Немедленное увольнение в Чехии возможно лишь в том случае, если работник фирмы был осужден за умышленное уголовное преступление и приговор вступил в силу.

В городе Индржихов Градец появился первый модернизированный бэби-бокс 20-01-2017 10:23 | Катерина Айзпурвит В больнице города Индржихов Градец начало действовать модернизированное «окно жизни», предназначенное для анонимного отказа от новорожденного ребенка. Новая модель, которая постепенно должна заменить все бэби-боксы в Чешской Республике, снабжена системой автоматического открывания дверцы, фотоэлементом и кондиционером. Новый бэби-бокс, по сути, представляет собой инкубатор для новорожденного, доступное с внешней стороны здания. В момент, когда туда кладут ребенка, включается обогрев и вентиляция, а через некоторое время подается сигнал персоналу. «Окна жизни» расположены таким образом, чтобы женщины не опасались, что их кто-нибудь увидит.

Прогноз погоды на субботу, 21 января 20-01-2017 10:13 | Антон Каймаков В субботу, 21 января, в Чехии ожидается переменная облачность. В некоторых регионах возможен туман. Температура воздуха днем от – 6 до – 1°C. Ночью в отдельных районах температура воздуха можео опуститься до 17 градусов мороза. Ветер переменный и юго-восточный 1-4 м/с.

В Чехии отмечают 155-летие со дня смерти писательницы Божены Немцовой 20-01-2017 09:32 | Катерина Айзпурвит 155 лет назад, 21 января 1862 г., скончалась знаменитая чешская писательница, родоначальница современной чешской прозы Божена Немцова. В историю литературы она вошла как автор повести «Бабушка», считающейся одним из лучших произведений, написанных на чешском языке. Писательница также стала соратницей основоположника чешской журналистики и сатиры Карела Гавличека-Боровского, сотрудничала с патриотическими газетами и журналами. До сих пор большой популярностью пользуются также сказки Боженой Немцовой, чья жизнь оборвалась в возрасте 42 лет.