Торговая сеть Lidl экстренно изымает из продажи зараженные сальмонеллой яйца

Государственная сельскохозяйственная и продуктовая инспекция Чехии ликвидировала 28 из 65 тыс. зараженных сальмонеллой кур несушек на ферме в Погоржелице, которая принадлежит компании AG Maiwald. До конца недели здесь будет уничтожено все поголовье птицы. Владелец AG Maiwald рассказал, что сальмонелла была выявлена в птичьем помете. Известно, что продукцию фермы в Погоржелице приобретала торговая сеть Lidl, которая анонсировала изъятие из продажи всех яиц с минимальным сроком годности до 11 сентября. Речь идет о магазинах, которые находятся на юге и востоке страны (Моравия, Силезия, Южная и Восточная Чехия). Возвратить приобретенную продукцию возможно без предъявления чека.