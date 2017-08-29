Торговая инспекция провела масштабную конфискацию контрафакта

Чешская торговая инспекция (ČOI) конфисковала на рынке в Гати, в районе Зноймо, 404 поддельных товара – текстиля, обуви и галантереи. Общая стоимость настоящих изделий этих марок составляла бы почти 3 млн крон (112 тыс. евро). Чешская торговая инспекция проводила рейд совместно с полицией по делам иностранцев и в каждом из семи проверенных киосках обнаружила продажу контрафактной продукции.

После проведения экспертизы, подтверждающей, что конфискованный товар является подделкой изделий всемирно известных брендов, по делу будет начато следствие. Контрафактный товар будет уничтожен или использован в качестве гуманитарной помощи.