В избирательные списки TOP 09 на парламентских выборах 2017 года будут включены представители Либерально-экологической партии (LES). С таким заявлением выступили глава TOP 09 Мирослав Калоусек и председатель LES, бывший министр окружающей среды ЧР Мартин Бурсик. По словам Бурсика, партии объединяет общий взгляд на экологическую проблематику, внешнеполитическую ориентацию Чехии, вопрос охраны прав человека. Калоусек сообщил, что от LES в списки TOP 09 войдет, в частности, известный режиссер Олга Соммерова. «TOP 09 – консервативная партия, а охрана окружающей среды и ее сохранение для будущих поколений – это именно консервативная тема, которой мы всегда уделяли большое внимание в своей предвыборной программе. Мы очень рады, что нам удалось договориться о сотрудничестве с партией, которая обладает существенным профессиональным потенциалом в этой области и разделяет наши ценности в области защиты парламентской либеральной демократии и внешнеполитической ориентации Чешской Республики», - заявил Мирослав Калоусек.