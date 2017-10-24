Томио Окамура призвал национализировать Чешское Радио и Чешское Телевидение

Председатель движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура предложил национализировать общественные средства массовой информации, например, Чешское Радио и Чешское Телевидение. Он также обвинил СМИ в неэффективном расходовании бюджетных средств. Об этом Окамура заявил в программе «Двадцать минут Радиожурнала».

Свое несогласие с идеями главы СПД высказал генеральный директор Чешского Радио Рене Заворал, назвавший их «угрозой демократическим принципам, которые лежат в основе государственного устройства ЧР». «Национализация Чешского Радио и Чешского Телевидения равносильно подавлению свободы слова, искажению объективной и правдивой информации», - отметил Заворал, назвавший также предположения Томио Окамуры о неэффективном расходовании средств необоснованными и неправдивыми.