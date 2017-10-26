Томио Окамура не исключил своего участия в президентских выборах

Председатель движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура может принять участие в выборах президента ЧР. Как заявил политик, решение он примет в «последний момент», то есть 7 ноября, когда завершится регистрация кандидатов.

«Мы хотим, чтобы президентом был человеком, который выступает за прямую демократию, отвергает ислам, отказывается принимать мигрантов в рамках нынешней волны миграции и любых незаконных мигрантов», - перечислил Окамура некоторые из требований, которые его движение предъявляет к будущему главе государства.