Томио Окамура не исключил своего участия в президентских выборах

Тимур Кашапов
26-10-2017
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Председатель движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура может принять участие в выборах президента ЧР. Как заявил политик, решение он примет в «последний момент», то есть 7 ноября, когда завершится регистрация кандидатов.

«Мы хотим, чтобы президентом был человеком, который выступает за прямую демократию, отвергает ислам, отказывается принимать мигрантов в рамках нынешней волны миграции и любых незаконных мигрантов», - перечислил Окамура некоторые из требований, которые его движение предъявляет к будущему главе государства.

 
 
 
 
 
 
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