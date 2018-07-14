Томио Окамура был поддержан съездом

На съезде Движения за свободу и прямую демократию (SPD) Томио Окамура впервые за три года существования движения подтвердил свое право на занимаемый пост, получив в ходе голосования 150 голосов из 152. По мнению заместителя председателя SPD Радима Фиалы который также заручился поддержкой съезда, именно благодаря руководству Томио Окамуры партия двигалась вперед и получила возможность войти в правительство.

На съезде представители движения обсуждали текущую ситуацию в стране, Томио Окамура очень резко выразился о политике премьер-министра Андрея Бабиша.