Томио Окамура был поддержан съездом

Ирина Ручкина
14-07-2018
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На съезде Движения за свободу и прямую демократию (SPD) Томио Окамура впервые за три года существования движения подтвердил свое право на занимаемый пост, получив в ходе голосования 150 голосов из 152. По мнению заместителя председателя SPD Радима Фиалы который также заручился поддержкой съезда, именно благодаря руководству Томио Окамуры партия двигалась вперед и получила возможность войти в правительство.

На съезде представители движения обсуждали текущую ситуацию в стране, Томио Окамура очень резко выразился о политике премьер-министра Андрея Бабиша.

 
 
 
 
 
 
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