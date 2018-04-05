Томаш Филиппи станет игроком «Амура»

Хоккейный клуб «Амур» достиг договоренности о подписании контракта с чешским форвардом Томашем Филиппи. Срок соглашения с 25-летним хоккеистом не уточняется.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Филиппи принял участие в 25 встречах за магнитогорский «Металлург», записав на свой счет 17 (6+11) очков при показателе полезности «+5» и 10 минутах штрафа. В декабре 2017 года магниторский клуб объявил о расторжении контракта с игроком. Всего в КХЛ Филиппи сыграл в 184 матчах, набрав 88 (33+55) баллов.