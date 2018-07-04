The Rolling Stones выступит в Чехии после 11-летнего перерыва

Легендарная британская группа The Rolling Stones 4 июля выступит в традиционном составе на аэродроме в Летнянах в рамках европейского турне No Filter, стартовавшего в Дублине 17 мая. В связи с концертом - ожидается прибытие десятков тысяч их поклонников, будут введены временные ограничения движения транспортных средств.

Группа гастролировала в Чехии пять раз, в последний раз - в 2007 году в Брно в рамках турне A Bigger Bang. Впервые группа дала концерт в Чехословакии на Страговском стадионе в Праге 18-го августа 1990 года, под патронатом супруги президента В. Гавела Ольги.