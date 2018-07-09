Темпы роста чешской промышленности в мае 2018 г. составили 1,4%

Как сообщает Чешское статистическое управление, в мае 2018 г. рост чешской промышленности составил 1,4 %. Внешнеторговый профицит в межгодовом сравнении снизился на 8,2 млрд крон (328 млн евро), составив 6,9 млрд крон (276 млн евро).

Отрицательно на внешнеторговом балансе сказалась ситуация в таких областях торговли как автомобили и другие транспортные средства, каменноугольный кокс и химикаты. Промышленное производство снизилось с 5,5% в апреле до 1,4% в мае 2018 г. При этом строительное производство в межгодовом сравнении выросло на 10,1%.