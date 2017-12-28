TEDOM завершает строительство ТЭЦ в России

Чешская компания TEDOM начала пуско-наладку основного оборудования мини-ТЭЦ на заводе «Производство сплавов цветных металлов» (поселок Верх-Нейвинский). Электрическая и тепловая мощности мини-ТЭЦ составляют 2,4 МВт и 9,4 Гкал/ч соответственно, стоимость проекта составила 75 млн крон (около 3 млн евро).

«Окончательный ввод в эксплуатацию станции планируется осуществить в конце января 2018 года», - отметил директор по строительству и реконструкции АО «Уралэлектромедь» Вадим Миронов. По его словам, пуско-наладочные работы пройдут в два этапа: на первом состоится проверка оборудования и запуск газопоршневых когенерационных установок, на втором – испытания установок под нагрузкой и их подключение к сети.