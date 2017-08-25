«Театральный контейнер» в Брно – искусство для всех

Постановки для взрослых в исполнении артистов театра кукол, stand up в комбинации с литературными чтениями, выступления жонглеров, греческий фолк, a также концерты и сценки разных жанров. Все это включено в программу фестиваля «Театральный контейнер», который начался в Брно в пятницу, 25 августа, и продлится до 3 сентября.

Фестиваль независимых театров проходит под открытым небом на улице Стршедова в центре города в четвертый раз. «Театральный контейнер» позволит жителям и гостям Брно по-другому прожить спектакли вместе с актерами, чем в традиционном теаральном интерьере», – подчеркнула драматург смотра Гана Зукалова. Плата за вход на мероприятия является добровольной.