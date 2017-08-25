«Театральный контейнер» в Брно – искусство для всех

Лорета Вашкова
25-08-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Постановки для взрослых в исполнении артистов театра кукол, stand up в комбинации с литературными чтениями, выступления жонглеров, греческий фолк, a также концерты и сценки разных жанров. Все это включено в программу фестиваля «Театральный контейнер», который начался в Брно в пятницу, 25 августа, и продлится до 3 сентября.

Фестиваль независимых театров проходит под открытым небом на улице Стршедова в центре города в четвертый раз. «Театральный контейнер» позволит жителям и гостям Брно по-другому прожить спектакли вместе с актерами, чем в традиционном теаральном интерьере», – подчеркнула драматург смотра Гана Зукалова. Плата за вход на мероприятия является добровольной.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 