Таксисты вновь намерены протестовать против Uber

Пражские таксисты заявили о подготовке новых протестов против конкуренции типа Uber и taxify. Протест должен осуществиться в середине ноября. Пражские таксисты недовольны тем, что водители, например, Uber не обязаны выполнять правила, распространяющиеся на работу традиционных фирм, осуществляющих индивидуальные перевозки пассажиров. По словам таксистов, водители Uber не платят налоги и не обязаны получать лицензии, что связано с дополнительными обязательными инвестициями.

В прошлом столичные таксисты по приведенным причинам уже осуществляли акции протеста. В октябре были частично заблокированы дороги, ведущие в пражский аэропорт имени Вацлава Гавела.