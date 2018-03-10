Таксисты требуют запретить приложения Uber и Taxify, пока их водители не получат лицензии

Ассоциация чешских таксистов (SČT) требует, чтобы Uber и Taxify прекратили использование на территории Чехии своих мобильных приложений, пока работающие по этой системе водители не получат лицензии в соответствии с законом.

Заявление Ассоциации было сделано по итогам встречи с премьером Андреем Бабишем, который, как сообщает председатель организации Петр Полишенский, пообещал, что потребует от альтернативных перевозчиков оформления разрешения на предпринимательскую деятельность, а от водителей — лицензий на вождение такси.

В воскресенье, 11 марта, комитет Ассоциации рассмотрит вопрос проведения новых протестных акций. В последние месяцы пражские таксисты в знак протеста несколько раз блокировали движение в центре столицы, медленно двигаясь колонной по оживленным магистралям.