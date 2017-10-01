Таксисты Брно намерены поддержать протест пражских коллег против Uber

В понедельник, 2 октября, таксисты Брно собираются присоединиться к протестной акции своих пражских коллег против системы Uber. Как сообщает Товарищество чешских таксистов, протестующие не собираются полностью блокировать транспортный поток и в ходе демонстрации будут двигаться автоколонной.

Таксисты Брно с 12 до 14 ч планируют курсировать между центром города и местным аэропортом. Пражские таксисты будут с 10 ч утра ездить вокруг аэропорта им. Гавела в Рузыне. Поскольку, как предполагается, это вызовет транспортный коллапс, администрация пражского аэропорта рекомендует пассажирам добираться до терминалов на городском транспорте.

В сентябре десятки таксистов уже проводили акции протеста в пражском аэропорту. По их мнению, водители системы Uber работают в более легких условиях: без наличия лицензии таксиста и регистрации своего транспортного средства как такси, а также без таксометров.