Новости Таиланд выдаст Чехии гражданина, задержанного за распространение ВИЧ

20-01-2017 12:22 | Антон Каймаков

Чешский гражданин Зденек Пфайфер, задержанный в Таиланде на этой неделе в связи с подозрением в умышленном распространении ВИЧ, будет депортирован в Чешскую Республику. Сообщение таиландской полиции подтвердил МИД Чехии. На родине Пфайфера ожидает суд. Таиландские власти задержали чешского гражданина на основании международного ордера на арест. В Чехии 49-летний Зденек Пфайфер обвинен в нанесении тяжелого ущерба здоровью. Инфекция была выявлена в 2013 году, однако, несмотря на данное обстоятельство, упоминаемый чешский гражданин продолжал вступать в интимные отношения не информируя своих партнеров о возможности заражения. За истекшее с момента выявления инфекции время могло быть заражено 23 мужчины, самому младшему из которых было 13 лет. За совершенные деяния Зденеку Пфайферу грозит до 12 лет заключения.

Итоговый обзор новостей за день вы найдете здесь к 20.00.

Таиланд выдаст Чехии гражданина, задержанного за распространение ВИЧ 20-01-2017 12:22 | Антон Каймаков Чешский гражданин Зденек Пфайфер, задержанный в Таиланде на этой неделе в связи с подозрением в умышленном распространении ВИЧ, будет депортирован в Чешскую Республику. Сообщение таиландской полиции подтвердил МИД Чехии. На родине Пфайфера ожидает суд. Таиландские власти задержали чешского гражданина на основании международного ордера на арест. В Чехии 49-летний Зденек Пфайфер обвинен в нанесении тяжелого ущерба здоровью. Инфекция была выявлена в 2013 году, однако, несмотря на данное обстоятельство, упоминаемый чешский гражданин продолжал вступать в интимные отношения не информируя своих партнеров о возможности заражения. За истекшее с момента выявления инфекции время могло быть заражено 23 мужчины, самому младшему из которых было 13 лет. За совершенные деяния Зденеку Пфайферу грозит до 12 лет заключения.

МВД требует немедленного увольнения иностранцев, нарушивших закон 20-01-2017 10:30 | Антон Каймаков Волну критики со стороны предпринимателей вызвал план главы МВД Милана Хованец, который намерен требовать немедленного увольнения с работы иностранцев, допускающих нарушение чешских законов. Еще одним последствием такого рода происшествия должен быть и запрет на трудоустройство в Чехии. В СМИ Милан Хованец сообщил о нарастании количества мелких правонарушений среди иностранцев, работающих в чешских промышленных зонах, в первую очередь среди поляков и украинцев. Эксперт Экономической палаты Чехии Маркета Шормова обращает внимание, что требование министра противоречит Трудовому кодексу. Немедленное увольнение в Чехии возможно лишь в том случае, если работник фирмы был осужден за умышленное уголовное преступление и приговор вступил в силу.

В городе Индржихов Градец появился первый модернизированный бэби-бокс 20-01-2017 10:23 | Катерина Айзпурвит В больнице города Индржихов Градец начало действовать модернизированное «окно жизни», предназначенное для анонимного отказа от новорожденного ребенка. Новая модель, которая постепенно должна заменить все бэби-боксы в Чешской Республике, снабжена системой автоматического открывания дверцы, фотоэлементом и кондиционером. Новый бэби-бокс, по сути, представляет собой инкубатор для новорожденного, доступное с внешней стороны здания. В момент, когда туда кладут ребенка, включается обогрев и вентиляция, а через некоторое время подается сигнал персоналу. «Окна жизни» расположены таким образом, чтобы женщины не опасались, что их кто-нибудь увидит.

Прогноз погоды на 21 января 20-01-2017 10:13 | Антон Каймаков В субботу в Чехии ожидается переменная облачность. В некоторых регионах возможен туман. Температура воздуха днем от – 6 до – 1°C. Ветер переменный или юго-восточный 1-4 м/с.

В Чехии отмечают 155-летие со дня смерти писательницы Божены Немцовой 20-01-2017 09:32 | Катерина Айзпурвит 155 лет назад, 21 января 1862 г., скончалась знаменитая чешская писательница, родоначальница современной чешской прозы Божена Немцова. В историю литературы она вошла как автор повести «Бабушка», считающейся одним из лучших произведений, написанных на чешском языке. Писательница также стала соратницей основоположника чешской журналистики и сатиры Карела Гавличека-Боровского, сотрудничала с патриотическими газетами и журналами. До сих пор большой популярностью пользуются также сказки Боженой Немцовой, чья жизнь оборвалась в возрасте 42 лет.

Премьер ЧР: В борьбе с популизмом и экстремизмом особенно важна способность ЕС действовать 20-01-2017 07:42 | Катерина Айзпурвит В ходе встречи с дипломатами в Лихтенштейнском дворце Праги премьер-министр Богуслав Соботка подчеркнул, что в то время как в Европе усиливаются сомнения по поводу будущего интеграции, возрастает популизм, национализм и экстремизм, решающее значение приобретает способность Евросоюза к решительным действиям. «Нельзя замалчивать обеспокоенность тем, что результаты британского референдума отражают новую тенденцию, проявляющуюся на всем Европейском континенте. Возрастают сомнения в судьбе европейской интеграции. В течение всего года мы оказались свидетелями роста популизма, национализма и также, к сожалению, экстремизма не только в Европе, но и во всем мире», – заявил Богуслав Соботка. Также он отметил повышение использования социальных сетей и СМИ с целью искажения фактов.

Полный запрет на курение в ресторанах вступит в силу с конца мая 19-01-2017 17:44 oбновлено | Ольга Васинкевич В четверг Сенат Чешской Республики одобрил без изменений так называемый «антитабачный» закон. Таким образом, с конца мая 2017 года вступит в силу полный запрет на курение во всех внутренних помещениях ресторанов, театров и кино. Кроме этого, потакание пагубной привычке будет запрещено на платформах, пользоваться электронными сигаретами будет нельзя в больницах, школах и торговых центрах. Также будет запрещена продажа сигарет в автоматах. Верхняя палата Парламента приняла закон после пятичасового марафона обсуждений и аргументов «за» и «против». Закон об охране здоровья от воздействия пагубного влияния табака теперь отправится на подпись к президенту страны Милошу Земану.



Во второй половине дня в четверг председатель Палаты депутатов Ян Гамачек сообщил, что президент подпишет «антитабачный закон». Об этом глава государства сообщил в ходе традиционного новогоднего обеда, который прошел в четверг. На нем присутствовали председатели обеих палат Парламента Ян Гамачек и Милан Штех.

Министр юстиции Р. Пеликан принял решение об экстрадиции гражданина Грузии Зураба Надирадзе 19-01-2017 17:18 | Ольга Васинкевич Чешская Республика депортирует бывшего высокого чиновника Министерства обороны Грузии Зураба Надирадзе. Министр юстиции ЧР Роберт Пеликан принял решение о его экстрадиции, несмотря на то, что на протяжении двух десятилетий несколько чешских судов, включая Конституционный, приняло решение в его пользу. В Грузии Надирадзе, который на протяжении 21 года ожидал предоставления убежища в Чешской Республике, ждет тюремный срок по обвинению в убийстве. Тем не менее, бывший высокий функционер утверждает, что он был обвинен несправедливо, поскольку стал неугодным правящей гарнитуре бывшего главы Национального совета, а затем и президенту Грузии – Эдуарду Шеварднадзе.

Барокко всеми органами чувств – новая кампания агентства Czech Tourism 19-01-2017 15:41 | Ольга Васинкевич «Барокко всеми органами чувств» - так называется новая кампания агентства Czech Tourism, которое представляет Чешскую Республику местным и зарубежным туристам. Направления, которые будет пропагандировать кампания, представят жемчужины чешской и моравской барочной архитектуры, но также и небольшие и менее известные памятники. Кампания призвана пропагандировать Чехию, как на месте, так и за рубежом, потому что вся страна буквально пропитана атмосферой барокко. Главными направлениями для презентации за границей станут, прежде всего, Германия, США, Россия, Италия, Скандинавия, а также Латинская Америка и Испания.