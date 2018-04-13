Т. Окамура и М. Земан рассчитывают, что в состав кабинета войдут ANO, SPD и коммунисты

После встречи с президентом Милошем Земаном вечером 12 апреля председатель партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура сообщил, что оба политика рассчитывают – в состав нового кабинета войдут представители ANO, SPD и коммунисты (KSČM), а правительство может быть сформировано самое позднее до июня.

По словам Томио Окамуры, его партия уже обсудило с движением ANO большую часть программы, и консенсус может быть быстро найден.

Спорным пунктом остается вопрос возможности вынесения на общенародные референдумы международных и внешнеполитических вопросов, на чем настаивает SPD. Томио Окамура предлагает, чтобы результат такого голосования ратифицировал парламент.