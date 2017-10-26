Сын певицы Веры Шпинаровой отказался принять награду от президента Земана

Катерина Айзпурвит
26-10-2017
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Адам Павлик, сын известной чешской певицы Веры Шпинаровой, заявил, что решил отказаться принять государственную награду, которой президент Милош Земан посмертно наградил его мать, скончавшуюся в марте этого года.

«Я уверен, что она не приняла бы эту награду. Награды вообще не играли для нее большой роли. Кроме того, она не любила господина Земана и не пошла бы ее получать», – подчеркнул в интервью агентству ČTK Адам Павлик, который уже сообщил о своем решении в канцелярию президента.

Имя Веры Шпинаровой уже удалено из списка лиц, которые получат награды из рук президента страны по случаю государственного праздника 28 октября.

 
 
 
 
 
 
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