Сын певицы Веры Шпинаровой отказался принять награду от президента Земана

Адам Павлик, сын известной чешской певицы Веры Шпинаровой, заявил, что решил отказаться принять государственную награду, которой президент Милош Земан посмертно наградил его мать, скончавшуюся в марте этого года.

«Я уверен, что она не приняла бы эту награду. Награды вообще не играли для нее большой роли. Кроме того, она не любила господина Земана и не пошла бы ее получать», – подчеркнул в интервью агентству ČTK Адам Павлик, который уже сообщил о своем решении в канцелярию президента.

Имя Веры Шпинаровой уже удалено из списка лиц, которые получат награды из рук президента страны по случаю государственного праздника 28 октября.