SVOS Přelouč представила в Лондоне новую машину специального назначения PERUN

Тимур Кашапов
14-09-2017
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Чешская компания SVOS Přelouč представила на Международной выставке оборонных систем и военного оборудования, которая проходит в Лондоне, новую машину для специальных операций PERUN. Речь идет о многоцелевой бронированной машине, разработанной специально для чешского спецназа, характерными чертами которой являются универсальность в бою и гибкость в интеграции. Благодаря этому PERUN способна эффективно действовать, как в городских условиях, так в условиях бездорожья.

По данным ČTK, в 2018 году четыре машины PERUN поступят на вооружение чешских вооруженных сил. Армия ЧР заплатила за них 94,5 млн крон.

 
 
 
 
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