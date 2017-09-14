SVOS Přelouč представила в Лондоне новую машину специального назначения PERUN

Чешская компания SVOS Přelouč представила на Международной выставке оборонных систем и военного оборудования, которая проходит в Лондоне, новую машину для специальных операций PERUN. Речь идет о многоцелевой бронированной машине, разработанной специально для чешского спецназа, характерными чертами которой являются универсальность в бою и гибкость в интеграции. Благодаря этому PERUN способна эффективно действовать, как в городских условиях, так в условиях бездорожья.

По данным ČTK, в 2018 году четыре машины PERUN поступят на вооружение чешских вооруженных сил. Армия ЧР заплатила за них 94,5 млн крон.