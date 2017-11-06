«Свобода и прямая демократия» Окамуры не будет выдвигать кандидата на пост президента

После встречи с президентом страны лидер движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура сообщил журналистам, что его партия не планирует выдвижение собственного кандидата на президентских выборах 2018 г.

По словам политика, представители партии и президент Земан пришли к единому мнению в том, что Чехией не может долгое время руководить правительство, не получившее вотум доверия. Окамура также повторил, что его партия не может поддержать кабинет меньшинства, который составляет лидер ANO Андрей Бабиш, ставший победителем парламентских выборов.

Хотя ранее Томио Окамура не исключал возможности баллотироваться на пост президента страны, на данный момент стало очевидно, что он не станет выдвигать свою кандидатуру. Решение о поддержке какого-либо из кандидатов, по словам политика, его партия примет в ходе конференции 9 декабря.