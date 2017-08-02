Сумма общих финансовых излишков государственного бюджета к концу июля увеличилась до уровня 25 миллиардов крон (почти 1 миллиард евро). Причем еще в июне данный показатель исчислялся лишь 4,6 миллиарда крон (177 миллионов евро). В межгодовом сравнении, однако, актуальный бюджетный результат значительно хуже прошлогоднего. Причина в низком притоке средств из фондов ЕС. В июле 2016 года излишки государственного бюджета составили 75,6 миллиарда крон (почти 3 миллиарда евро). На 2017 год бюджетным планом предусмотрен дефицит в объеме 60 миллиардов крон (2,3 миллиарда евро).