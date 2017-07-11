Судьи Конституционного суда сохранят право неприкосновенности

Катерина Айзпурвит
11-07-2017
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Согласно решению пленума Конституционного суда, его судьи по-прежнему будут пользоваться иммунитетом, то есть не могут привлекаться к уголовной и иной ответственности. Таким образом, пленум отклонил предложение об аннулировании статьи закона, обеспечивающей судейскую неприкосновенность. С предложением о частичной отмене иммунитета выступил дисциплинарный сенат, рассматривавший вопрос о превышении скорости за рулем автомобиля, которое допустил судья Конституционного суда Радован Суханек. Согласно действующему законодательству, дисциплинарный сенат может лишь вынести судье порицание; никакое другое наказание законом не предусмотрено.

 
 
 
 
 
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