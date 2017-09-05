Суд запретил выдачу в РФ ее гражданина, получившего убежище в ЕС

Конституционный суд ЧР постановил, что российский гражданин, получивший убежище в Австрии, был задержан незаконно. Чешская полиция по делам иностранцев задержала уроженца Чечни в январе 2017 г. на основании международного ордера на арест, выданного Российской Федерацией.

В ноябре 2004 г. российский гражданин получил в Австрии статус беженца. В 2009 г. он был осужден в России за преступление, которое Уголовный кодекс РФ определяет как незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта. Однако ранее Австрия вынесла решение о невозможности его выдачи в РФ, а именно на территорию Чеченской республики, поскольку существует опасность нарушения там его прав.

Ранее краевой суд постановил, что статус международной защиты, полученный в Австрии, не распространяется на Чехию, однако спустя два месяца изменил решение, и российский гражданин вышел на свободу.

Постановление Конституционного суда стало официальным признанием судебной ошибки и может быть использовано для получения компенсации. Ни российский гражданин, чья фамилия не называется, ни его адвокаты на сегодняшнем судебном заседании не присутствовали.