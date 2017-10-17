Суд запретил внучке создателя художника мультипликационного героя Кротика предоставлять лицензии на использование его изображения

Внучка художника Зденека Милера, создателя знаменитого героя чехословацких и чешских мультфильмов Кротика, предосталять лицензии на использование его изображения. Решение, против которого можно подать апелляцию, вынес пражский городской суд.

Соответствующую судебную жалобу подала Милена Фишерова, поверенная управлением авторскими правами на творчество художника, скончавшегося в 2011 году. Она поставила под сомнение документ, на основании которого Каролина Милерова, распоряжается правами на изображение знаменитого мультипликационного героя. Милену Фишерову смущает то, что бумага была составлена всего за два месяца до смерти Зденека Милера.