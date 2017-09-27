Суд подтвердил условное наказание за вывешивание красных трусов над Пражским Градом

Пражский городской суд подтвердил условные шестимесячные наказания членам группы «Ztohoven» (Прочь отсюда), вывесившим два года назад над резиденцией главы Чехии гигантские красные трусы вместо президентского штандарта. Предпринятая акция, что подчеркивал также и адвокат обвиненных, являлась протестом против политики президента Милоша Земана.

В 2015 году свои действия активисты «Ztohoven» разъяснили недовольством тем, что, например, глава государства Милош Земан выступает против обучения детей-инвалидов в обычных школах. Протестовала группа против того, что функцию президентского канцлера выполняет человек, который не прошел проверкой на благонадежность. Активисты также высказывали недовольство тем, что глава Чешской Республики, посетив Китай, отдал дань уважения армии, которая утопила в крови студенческое движение, вдобавок на том самом месте, где это произошло.

Пресс-секретарь президента Йржи Овчачек в 2015 году осудил факт вывешивания красных трусов вместо президентского штандарта, заявив о нарастании фашистских настроений: «У меня есть лишь слова презрения и отвращения. Они уже не гнушаются осквернения государственных символов и Пражского Града, являющегося символом чешских королей, а также чехословацких и чешских президентов».

Члены группы «Ztohoven» сразу признались, что замена президентского штандарта – это дело их рук, объяснив содеянное правом на свободу высказываний. Кроме условного наказания суд также приговорил фигурантов дела к возмещению ущерба – 55 тысяч крон (2115 евро) за ремонт крыши дворца и перерезанный шнур на флагштоке, а также 8400 крон (323 евро, часть стоимости) за украденный президентский штандарт. Требование оштрафовать виновных в снятии президентского штандарта с флагштока Пражского Града суд отклонил.

Группа «Ztohoven» своими действиями уже неоднократно взбудораживала общественность. Одним из самых известных ее мероприятий стала акция «Медиальная реальность», когда члены группы подключились к телеэфиру и внедрили в программу ролик с фиктивным ядерным взрывом.