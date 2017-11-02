Суд подтвердил обоснованность штрафов за Opencard

Тимур Кашапов
02-11-2017
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Высший административный суд отклонил кассационную жалобу Праги и подтвердил обоснованность штрафа за ошибки, допущенные в ходе реализации проекта Opencard. Как и Антимонопольный комитет, суд счел противоречащим закону договор, заключенный администрацией города с компанией Haguess. В 2016 году обоснованность наложения штрафа подтвердил Краевой суд в Брно.

Система единого пражского проездного Opencard обошлась столичному бюджету в 1,7 млрд крон, говорится в экспертизе компании NEXIA AP, проведенной в 2015 по заказу новой администрации города. Стоимость бесконтактной системы оплаты проезда, по заключению специалистов, была явно завышена, а весь проект оказался убыточным, неэффективным и устаревшим.

 
 
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