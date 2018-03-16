Суд отклонил иск гражданина РФ Евгения Никулина к МВД ЧР, подтвердив, что он не может претендовать на получение в Чехии убежища

Городской суд в Праге отклонил иск Евгения Никулина, который он подал против МВД ЧР. Гражданин России оспаривал решение Министерства внутренних дел, отказавшего ему в предоставлении убежища в Чехии. Судебное заседание проходило на территории тюрьмы Панкрац, где содержится задержанный. МВД ЧР отклонило прошение Никулина, сочтя его способом замедлить процесс экстрадиции. Суд подтвердил правомочность принятого органами внутренних дел решения.

В октябре 2016 г. Евгений Никулин был задержан в Праге на основании ордера, выданного США, где он подозревается в хакерской деятельности. Россия также потребовала выдачи своего гражданина, заявив, что он совершил преступление и на ее территории.

Согласно решению судов ЧР различных инстанций, Никулин может быть выдан как в США, так и в РФ. Окончательное решение в таком случае принимает министр юстиции, однако процесс экстрадиции на данный момент приостановлен Конституционным судом на время рассмотрения жалобы Никулина на нарушения, допущенные в ходе ведения его дела.